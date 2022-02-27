Международные наблюдатели рассказали о ходе голосования на референдуме

Продолжаем работу в "студии 600" на Макаенка, 9. Участки для голосования закрыты, но самая важная часть - подсчет голосов - в самом разгаре. Весь день в информационном центре Федерации профсоюзов Беларуси работает команда журналистов Агентства теленовостей. Туда же приезжают и международные наблюдатели. На связи с нами снова Светлана Лукьянюк (видео).

