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Международные наблюдатели рассказали о ходе голосования на референдуме
Продолжаем работу в "студии 600" на Макаенка, 9. Участки для голосования закрыты, но самая важная часть - подсчет голосов - в самом разгаре. Весь день в информационном центре Федерации профсоюзов Беларуси работает команда журналистов Агентства теленовостей. Туда же приезжают и международные наблюдатели. На связи с нами снова Светлана Лукьянюк (видео).
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