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Международные наблюдатели за выборами в Беларуси отметили дисциплинированность, порядок и удобство возможности голосования на дому

В Беларуси для наблюдения за выборами аккредитацию получили около 300 международных экспертов. Мониторинг вели представители Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ШОС, центризбиркомов различных стран, а также 23 эксперта из Евросоюза и других западных государств.

Следуя принципам нейтралитета и беспристрастности, они оценивали выборы на соответствие законодательству и международным нормам, а также делились с журналистами своими впечатлениями. Они говорили о том, что из белорусского опыта стоило бы перенять их странам.

В частности, наблюдатель из Германии Гуннар Линдеманн особо отметил возможность проголосовать на дому людям с ограниченными возможностями и преклонного возраста. В его стране такого нет.

Независимый наблюдатель из Литвы, председатель Международного форума добрососедства Эдикас Ягелавичус отметил, что их организация всегда выступала за дружбу с ближайшими соседями - Беларусью и Россией. В 2021 году он уже был международным наблюдателем на выборах в Российской Федерации и теперь согласился стать им на выборах в Беларуси. Мониторил он и голосование в Литве, где замечал некоторые негативные моменты. В Беларуси же все прошло дисциплинированно, везде порядок, подчеркнул Ягелавичус.

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