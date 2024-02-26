Международные наблюдатели за выборами в Беларуси отметили дисциплинированность, порядок и удобство возможности голосования на дому

В Беларуси для наблюдения за выборами аккредитацию получили около 300 международных экспертов. Мониторинг вели представители Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ШОС, центризбиркомов различных стран, а также 23 эксперта из Евросоюза и других западных государств.

Следуя принципам нейтралитета и беспристрастности, они оценивали выборы на соответствие законодательству и международным нормам, а также делились с журналистами своими впечатлениями. Они говорили о том, что из белорусского опыта стоило бы перенять их странам.

В частности, наблюдатель из Германии Гуннар Линдеманн особо отметил возможность проголосовать на дому людям с ограниченными возможностями и преклонного возраста. В его стране такого нет.