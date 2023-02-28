Международные зимние спортивные игры "Дети Азии" - результаты третьего соревновательного дня

В Кузбассе в самом разгаре II зимние Международные спортивные игры "Дети Азии - 2023". 14 комплектов медалей было на кону третьего соревновательного дня. У белорусов есть отличные результаты. Так, наша сборная завоевала три награды, и в медальном зачете команда на девятом месте. Сегодня удача сопутствовала белорусам в Кемерове и Междуреченске. А между городами, между прочим, 300 километров. Все, что нужно знать об играх, и комментарии призеров в репортаже Кристины Камыш.

Беларусь впервые знакомится с играми "Дети Азии". А история этих мультиспортивных соревнований, которые проводятся под патронажем МОК, имеет давние традиции. За 27 лет уже состоялось семь летних форумов. Кузбасс принимает второй по счету зимний старт. Но на этот раз конкуренцию представителям Азии составляют белорусы.

Одна из главных целей создания и работы международного комитета - это развитие детского спорта. Наряду с российскими спортсменами и Республика Беларусь ущемлена в праве участия в международных соревнованиях, соответственно, если мы можем юным спортсменам дать возможность соревноваться со своими сверстниками, почему не воспользоваться? В любом случае это эмоции, которые, надеюсь, помогут детям в будущем становлении не только в качестве спортсменов, но и достойных граждан своей страны. Владимир Максимов, глава международного комитета игр "Дети Азии - 2023"

Итого на состязания заявились 13 стран. Кроме Беларуси и России выступают Армения, Афганистан, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Непал, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан. Впервые за всю историю форума состязания проходят в четырех городах - в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе.

Практически тысячи спортсменов соревнуются в десяти видах спорта, всего в программу включено 8 спортивных объектов. За играми широко следит общественность - всего концепцией объединено 45 стран Азии, сигнал предлагается на все страны, включенные в концепцию игр. Алексей Пузынин, руководитель дирекции игр "Дети Азии - 2023"

Подготовка к играм велась четыре года. На организацию соревнований было выделено около 48 миллионов долларов из регионального и федерального бюджетов.

Почти 80% средств потратили на строительство и модернизацию инфраструктуры. Например, в Междуреченске и Таштаголе появилась новая канатная дорога. В Кемерове возвели ледовый дворец "Кузбасс". Уникальное сооружение не имеет аналогов за Уралом. Площадь комплекса - 65 тысяч квадратных метров. И, как показала практика, лед здесь для белорусов удачный, а чтобы никто не успел догнать, лезвие должно быть суперострым.

Можно сильно порезаться, поэтому у нас есть защитные нережущиеся вставки на комбинезонах, чтобы избежать всяческих травм. Вячеслав Сергеев, тренер юниорской сборной Беларуси по шорт-треку

В финале на 500 метров Даниил Бычков бежал четвертым. За полтора круга до финиша белорус обогнал атлета из Башкортостана. Но тот потерял равновесие и сбил нашего парня. За это нарушение соперник получил пенальти. Как итог - у Бычкова бронза.

Мне очень понравилось, я очень рад и счастлив. Когда пришел, не рассчитывал, что в финал смогу попасть, а тут получилось, что я третье место даже занял. Поначалу лед казался не очень, но потом прикатались и более или менее хорошо. Даниил Бычков, бронзовый призер II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" по шорт-треку

Еще одну награду завоевали наши шорт-трекисты на дистанции 3 километра в мужской эстафете.

Параллельно с шорт-трекистами в комплексе "Югус" в Междуреченске разыграли медали в личном турнире прыгуны на лыжах с трамплина.

В состязаниях девушек белоруска Ева Бедрицкая показала второй результат по сумме двух прыжков. Кстати, во второй попытке она улетела на 38,5 метра. И этого было достаточно для серебра.

Я знала всех своих соперниц, мы уже встречались на других международных соревнованиях - на Рождественском турне. Я не думала, что могу попасть в тройку, никто не ожидал, ошибки были на приземлении. Но вот второе место. Ева Бедрицкая, серебряный призер II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" по прыжкам на лыжах с трамплина