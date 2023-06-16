Пять тысяч километров патриотического маршрута. Международный автопробег "Дорогами памяти и подвига" принимает сегодня Смолевичский район. Гости из России (а это педагоги и курсанты Архангельского учебного регионального центра) посетили деревню Студенка. К братской могиле возложили цветы в память о четырнадцати бойцах, среди которых два Героя Советского Союза. Михаил Федотович Теплов - уроженец Архангельской области. Летом 1944-го он освобождал центральный регион Беларуси: в последнем бою остался один из расчета и, раненый, продолжил противостояние. Победить удалось ценой собственной жизни. Сегодня подвиг героев почтили минутой молчания.