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Международный автопробег "Дорогами памяти и подвига" принимает сегодня Смолевичский район
Пять тысяч километров патриотического маршрута. Международный автопробег "Дорогами памяти и подвига" принимает сегодня Смолевичский район. Гости из России (а это педагоги и курсанты Архангельского учебного регионального центра) посетили деревню Студенка. К братской могиле возложили цветы в память о четырнадцати бойцах, среди которых два Героя Советского Союза. Михаил Федотович Теплов - уроженец Архангельской области. Летом 1944-го он освобождал центральный регион Беларуси: в последнем бою остался один из расчета и, раненый, продолжил противостояние. Победить удалось ценой собственной жизни. Сегодня подвиг героев почтили минутой молчания.
Памятный маршрут продолжается. Участники автопробега посетили музей боевой славы на базе Кленникского детского сада - базовой школы. Там вспомнили историю и подвиги партизанской бригады "Разгром". Стартовала колонна из Архангельска и прошла через знаковые места Витебской области. Теперь в маршруте Минск, Несвиж, Мир, Волковыск. Финишируют в Бресте 22 июня.
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