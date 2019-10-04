Международный чемпионат по вождению БелАЗов проходит в Жодино

Гиганты - на старт! В эти минуты в Жодино проходит первый международный чемпионат по скоростному вождению БелАЗов. Посоревноваться в своем мастерстве приехали водители карьерной техники Беларуси, России, Казахстана и Украины. 10 финалистов выступают в двух категориях - на машинах до и более ста тонн. На трассе необходимо выполнить фигурную змейку, остановку на эстакаде, "восьмерку", проезд через ворота. Такое виртуозное управление БелАЗом необходимо для работы в карьерах.