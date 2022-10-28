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Международный день анимации: более 200 мультфильмов - вклад "Беларусьфильма" в мировое искусство
Сегодня Международный день анимации. Праздник посвящен тем, кто так или иначе имеет отношение к искусству мультипликации. Так, студия анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" в мировое искусство внесла вклад более чем в 200 анимационных картин в разной технике исполнения. "Истории о гуслях", "Диди" и многие другие работы белорусского производства получили большое количество международных наград.
К 140-летию со дня рождения Якуба Коласа и Янки Купалы Национальная киностудия выпустит мультфильм, посвященный жизни классиков белорусской литературы.
Напомним, что уже меньше чем через неделю стартует XXVIII Минский международный кинофестиваль "Лістапад". В его рамках в этом году впервые проводится конкурс анимационных фильмов, на котором представят и белорусские работы.
Фото:pixabay.com
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