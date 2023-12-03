Международный день инвалидов отмечают в Беларуси

Сегодня Международный день людей с инвалидностью. В Беларуси их более 540 тыс. человек, из них почти 38 тыс.-дети.

Наша страна особое внимание уделяет социальной поддержке. Это и работа с территориальными центрами дневного пребывания. Там люди с ограниченными возможностями учатся ухаживать за собой, готовить, убирать, занимаются физическими нагрузками. Кроме того, есть специальные квартиры для адаптации к самостоятельной и независимой жизни. С этого года также появилась услуга персонального ассистента. К примеру, сопровождение в поликлинику или службу занятости. Растет стремление людей с инвалидностью самим реализовать себя. Есть возможности как для получения образования, так и для трудоустройства. Внимание и семьям с детьми-инвалидами.