Международный день кофе отмечают 1 октября

Наверняка среди ваших друзей или знакомых есть люди, которые не представляют свою жизнь без кофе. В день они могут выпивать 5 и более чашек кофе. Таких людей мы называем кофеманами. О любителях выпить чашечку бодрящего напитка пишет sb.by.



Миллионы людей по всему миру начинают утро с чашечки кофе, пьют его на бегу или в приятной компании, делают кофе-паузы в течение рабочего дня... И все для того, чтобы взбодриться и зарядиться природной энергией этого напитка.



Международной кофейной организацией в 2014 году был утвержден единый Международный день кофе. Его отмечают 1 октября... Сейчас этот праздник отмечают в 75 странах.



Это праздник работников плантаций, обжарщиков, продавцов и бариста и, конечно же, всех любителей напитка.

Родиной кофе считается Эфиопия. Сейчас кофе - популярный напиток во всем мире.



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