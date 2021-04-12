Международный день космонавтики

Поворотное событие в мировой истории и новая эра в развитии человечества. 60 лет назад в этот день, 12 апреля, с космодрома Байконур корабль "Восток-1" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту совершил первый выход в космическое пространство. Накануне праздничной даты в павильоне "Космос" Музея авиационной техники появились новые памятные предметы: книги, вымпелы и макет ракеты, которая доставляла на орбиту грузы во время строительства Международной космической станции.



МКС в минувшую пятницу, кстати, встретила корабль "Гагарин": экипаж Роскосмоса улетел с научной миссией, которая продлится 191 сутки. Командир экипажа - белорусский космонавт Олег Новицкий.