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Международный день космонавтики
Поворотное событие в мировой истории и новая эра в развитии человечества. 60 лет назад в этот день, 12 апреля, с космодрома Байконур корабль "Восток-1" с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту совершил первый выход в космическое пространство. Накануне праздничной даты в павильоне "Космос" Музея авиационной техники появились новые памятные предметы: книги, вымпелы и макет ракеты, которая доставляла на орбиту грузы во время строительства Международной космической станции.
МКС в минувшую пятницу, кстати, встретила корабль "Гагарин": экипаж Роскосмоса улетел с научной миссией, которая продлится 191 сутки. Командир экипажа - белорусский космонавт Олег Новицкий.
В целом о заслугах наших в космосе есть что сказать. На орбите сегодня 2 белорусских спутника, а 8 космических аппаратов летают с оптикой нашего производства. Беларусь уже 9 лет носит звание космической державы.
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