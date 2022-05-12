Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая

Сегодня весь день будут звучать поздравления в адрес медицинских сестер. Международный праздник отмечают по традиции 12 мая. Именно в этот день в 1820 году родилась Флоренс Найтингейл - основательница сестринской профессии. Медаль с ее именем сегодня носят 12 медработников страны - эта самая высшая награда в этой деятельности.



Труд медицинских сестер невозможно переоценить. Особенно это показала пандемия COVID-19. Медсестры всегда находятся рядом с пациентами, выполняют врачебные назначения, ухаживают за больными и поддерживают их морально.





Ирина Скваркина, медсестра больницы паллиативного ухода "Хоспис":

Слушаем, стараемся помочь даже иногда не столько медикаментозным лечением, а именно где-то подбодрить, поговорить, послушать, поэтому нашим пациентам это не менее важно, чем укол и обезболивание.



Ирина Габранская, старшая медсестра отделения минской Городской клинической инфекционной больницы:

Когда шли все в самоизоляцию фактически всем отделением, все врачи и какое-то количество сестер, и мы здесь находились 24 часа в сутки, почти месяца 2 здесь жили. Сам человек выбирает свои профессии, и у человека есть свое призвание для того чтобы стать медработником.

В медицинских коллективах сегодня проходят праздничные мероприятия, организованы концерты. На базе Городской детской инфекционной клинической больницы состоится финал конкурса "Лучшая медицинская сестра Минска".