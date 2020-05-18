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Благодаря онлайн-формату фонды музеев посетили десятки желающих
Пример того, как высокие разработки помогают людям. Благодаря онлайн-форматумеждународный день музеев сегодня смогли отметить не только специалисты. Фонды посетили десятки желающих. Чем живут белорусские хранилища артефактов расскажет Дарья Тарасова.
Искусство в один клик сегодня предлагают музеи во всем мире. Виртуальная экскурсия по залам парижского Лувра бесплатно, экспонаты в формате 3D от Эрмитажа и прогулка по Сикстинской капелле - это только некоторые позиции, которые доступны каждому пользователю сети Интернет. Тренд на музей онлайн поддерживают и белорусские коллеги.
Исторический музей вдвое увеличил интернет-аудиторию
Сегодня о популярности музея судят не по проданным билетам, а по обратной связи в комментариях. Хотя Национальный исторический и не закрывал свои двери, прийти сюда можно с пятницы по воскресенье. Свою интернет-аудиторию вдвое здесь увеличили всего за месяц. Рецепт: больше виртуальных туров и вернисажи онлайн. О том, что пропустили посетители, сотрудники рассказывают на бумаге. "Скучающий" флешмоб, который популярен у коллег, здесь переформатировали в "нескучающий".
Национальный художественный показывает онлайн экспонаты, которые не покидали фонды
Когда публичное место cтало непубличным. Замок на дверях зала русского искусства в Национальном художественном появился в начале мая. За это время один из самых посещаемых музеев страны остался актуальным - открыл для аудитории новые платформы. Тысячи просмотров в соцсетях набирают онлайн-экскурсии, ролики рассказывают о бэкграунде шедевров.
Пока выставочная деятельность на паузе, научные сотрудники заняты изучением коллекций, атрибуцией и реставрацией. В среднем на столах специалистов сегодня по три произведения, каждое ждет апгрейд. Сегодня музейщики выходят в прямой эфир со своих рабочих мест и рассказывают о профессиональной кухне.
Ну, а тем, кто буквально живет в музее, сложная эпидемиологическая ситуация помогла найти новый дом. Всего за три недели несколько пушистых экспонатов из Музея кота обзавелись новыми хозяевами.
Витебский музей Марка Шагала проверяет знания своей аудитории
Что вы знаете о том, чьи работы на Sotheby's покупают за миллионы долларов? Разобраться предлагает витебский арт-центр Марка Шагала. К международному празднику сотрудники разработали тесты на знание биографии авангардиста. Проверить себя предлагают в социальных сетях. Виртуальный музей - хорошая возможность подготовиться к посещению выставок, ведь каждое произведение приятно увидеть вживую, в экспозиции.
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