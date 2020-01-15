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Международный день селфи поддержали белорусские музеи

Национальный художественный сегодня предложил любителям искусства сделать автопортрет на фоне экспонатов со специальными тегами. С помощью Instagram-масок можно попасть прямо на полотна знаменитых художников. Цель акции - привлечь молодежь к активному знакомству с искусством.

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