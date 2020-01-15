Международный день селфи поддержали и белорусские музеи

Национальный художественный сегодня предложил любителям искусства сделать автопортрет на фоне экспонатов со специальными тэгами. С помощью Instagram-масок можно было попасть прямо на полотна знаменитых художников.

Цель акции - привлечь молодежь к активному знакомству с искусством.



