Международный день йоги отмечают в Беларуси 21 июня

Сегодня в календаре Международный день йоги. Уже в девятый раз посольство Индии празднует этот день вместе с минчанами. Медитация, дыхательные и физические упражнения - любой желающий мог позаниматься в парке Победы под руководством опытного инструктора, который обучался в Индии и ведет занятия в посольстве. Коврики для йоги предоставили организаторы.

