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Международный день йоги отмечают в Беларуси 21 июня

Сегодня в календаре Международный день йоги. Уже в девятый раз посольство Индии празднует этот день вместе с минчанами. Медитация, дыхательные и физические упражнения - любой желающий мог позаниматься в парке Победы под руководством опытного инструктора, который обучался в Индии и ведет занятия в посольстве. Коврики для йоги предоставили организаторы.

Занятия йогой рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Древнюю индийскую практику даже внесли в Список нематериального культурного наследия человечества. Считается, что йога дает возможность обрести спокойствие, помогает справиться с тревогой и улучшить физическое состояние.

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