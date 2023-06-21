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Международный день йоги отмечают в Беларуси 21 июня
Сегодня в календаре Международный день йоги. Уже в девятый раз посольство Индии празднует этот день вместе с минчанами. Медитация, дыхательные и физические упражнения - любой желающий мог позаниматься в парке Победы под руководством опытного инструктора, который обучался в Индии и ведет занятия в посольстве. Коврики для йоги предоставили организаторы.
Занятия йогой рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Древнюю индийскую практику даже внесли в Список нематериального культурного наследия человечества. Считается, что йога дает возможность обрести спокойствие, помогает справиться с тревогой и улучшить физическое состояние.
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