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Международный фестиваль иллюзионистов прошел в Минске
Представители 7 стран демонстрировали мастерство и перенимали опыт у всемирно известных гуру фокусного дела. Второй год Минский клуб фокусников собирает участников разного возраста и уровня подготовки. Марина Муравьева - о секретах иллюзии.
Свой номер с голубями Арсен Мелканян впервые показал шесть лет назад. Тогда в перфомансе были задействованы всего две птицы. Теперь же у фокусника два состава крылатых артистов, по восемь - в каждом, чтобы птицы успели отдохнуть.
Кстати, каждый фокусник работает в своем жанре и со своим реквизитом.
Для микромагии фокусов с мелкими предметами на расстоянии вытянутой руки подходят наперстки, монеты, шарики. Сценической - на большую публику: коробки, большие кольца, ящики или аквариумы. А вот для ментальной магии ловкость рук и никакого реквизита. Здесь главное - иллюзия "сверхспособностей": чтение мыслей, угадывание написанного.
Частично рассекретить магию фокусов можно было вот на этой экспозиции реквизитов. Двойные розы и кольца с секретами - только часть от общей сценической магии номера.
На фестиваль съехались более 60 иллюзионистов из семи стран мира. Показать свое мастерство и научиться новым изобретательствам.
Советы по подготовке конкурсного номера, мастер-классы по жонглированию и виртуозному владению предметом.
Своим опытом во время фестиваля делились известные мировые мастера иллюзионного искусства. Среди почетных гостей - Христиан Бизао из Румынии и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса из Кувейта.
Научиться трюку можно за несколько минут. А чтобы получить вот эту награду, понадобится не один год кропотливой работы на сцене.
Золотой кубок по детской магии получил Денис Рыбушкин из российского города Иванова. По ментальной и комической магии - прошлогодний победитель фестиваля Иван Гусев из Сочи. Лучшим среди микромагов стал Александр Шишук из Барановичей. А вот платиновую награду за вклад в развитие иллюзионного жанра в Беларуси получил самый опытный фокусник нашей страны Петр Стасевич из Минска. Волшебным и захватывающим делом он занимается более трех десятков лет.
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