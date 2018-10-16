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Международный фестиваль "Нестерка" прошел в столице

Интеллектуальные игры собрали знатоков из всех областных городов Беларуси. Международный фестиваль "Нестерка" прошел в столице. Мозговой штурм длился два дня. С утра до вечера 70 команд боролись за главный приз - "Хрустальную Нестерку". Категории игр - разные. Среди самых популярных - "Что? Где? Когда?" и "Своя игра".

Лидеры основного турнира будут приглашены на финальную серию игр, которая пройдет в конце марта.

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