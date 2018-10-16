Интеллектуальные игры собрали знатоков из всех областных городов Беларуси. Международный фестиваль "Нестерка" прошел в столице. Мозговой штурм длился два дня. С утра до вечера 70 команд боролись за главный приз - "Хрустальную Нестерку". Категории игр - разные. Среди самых популярных - "Что? Где? Когда?" и "Своя игра".