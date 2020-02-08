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Международный фестиваль "Ночь волков" собрал около двухсот участников
"Ночь волков" прошла в Беловежской Пуще. В темном лесу искали следы хищника, организовывали кинопоказы и театральные постановки. Фестиваль объединил белорусскую и польскую части заповедника. На него приехали около двухсот участников. Вместе с ними по заповедным дорожкам прошлась и Мария Тройнич.
Ночь, дикая старинная пуща и вытье волка: экскурсия по национальному парку почти как сюжет из фильма ужасов. Но гиды спешат успокоить: бояться нечего. Хищники первыми не нападут, а вытье ненастоящее. Волков зазывают с помощью специальной трубы. Имитация настолько реалистичная, что по телу бегут мурашки. Международный фестиваль "Ночь волков" собрал около двухсот участников. Это ученые, экологи и представители природоохранных организаций. Им рассказали о привычках и распорядке волка, а также о его отношениях с человеком и собратьями. Всего в Беларуси живет около полутора тысяч волков. У них даже есть свой сайт vouk.by.
"Ночь волков" проходит в нашей стране впервые и сразу в статусе трансграничного фестиваля. Ночная экскурсия по пуще - самая захватывающая часть фестиваля. Протяженность маршрута 5 километров. Лесники и охотники покажут, где могут прятаться хищники. Правда, с волком участники фестиваля так и не встретились. Зато в конце путешествия по ночному лесу всех ждал пикник с костром.
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