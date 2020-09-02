Международный фестиваль "Зов Полесья" прошел в Лясковичах

Фестиваль этнокультурных традиций - 2020 - это 8 подворий Гомельской области и 3 - Брестской. Каждое со своими местными особенностями. Где-то предлагают ознакомиться с прапрадедушкиными рецептами заготовки трав, где-то исполнят песню, которую пели уже достаточно далекие предки современных полешуков. Неизменный интерес у гостей вызывают, как бы их сейчас назвали, орудия производства. Те же жернова, например. Тем более, когда можно получить еще и своеобразный мастер-класс.



Мастер-классы от народных мастеров - одна из особенностей нынешнего "Зова Полесья". Василий Казачок из Брестской области работает директором центра гончарства в деревне Гародная. Говорит, что за один день обучить тонкостям мастерства невозможно, однако показать, как делали посуду наши предки, реально.



В этом году программу фестиваля максимально обновили. Изменился и облик фестивальной площадки. Она превратилась в своеобразный музей под открытым небом. Вячеслав и Вероника Шереметовы на фестивале знакомят гостей с уголком своей малой родины в Петриковском районе и предлагают принять участие в беспроигрышной лотерее. Выиграть можно даже козла. Самого настоящего.



Праздник поддерживается на самом высоком уровне. Стартовавший в 2010 году по инициативе президента Беларуси, фестиваль постоянно развивается. Но неизменным остается одно - поддержка народных традиций. Впрочем, есть на этом празднике и еще оно неизменное правило - присуждение звания "Ганаровы паляшук". В этом году дипломы получают генеральный директор Белоруснефти Александр Ляхов, директор акционерного общества "Спецжелезобетон" из Брестской области Василий Басевич и председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Михаил Русый.



Участники фестиваля "Зов Полесья" говорят, что это хорошая возможность не только показать культуру своего края, но и продемонстрировать такие лучшие качества полешуков, как гостеприимство и доброжелательность. Здесь всегда все делали искренне, по-настоящему, думая не только о нынешнем, но и завтрашнем дне.



