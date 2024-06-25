Международный форум к 80-летию освобождения Беларуси проходит в Национальной академии наук

25-26 июня Национальная академия наук Беларуси принимает масштабный форум, посвященный 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии участвуют эксперты из России, Таджикистана и Узбекистана: ученые, архивисты, учителя, краеведы, работники музеев и библиотек.

За два дня симпозиума прозвучит сотня докладов и презентаций о бессмертном подвиге советского народа, исторической правде и героической Беларуси, на землях которой ковалась Великая Победа. Среди тематических векторов - "Великая Отечественная война в научном, культурном и мемориальном измерении", "История на страницах школьных учебников", "Партизанское движение".

