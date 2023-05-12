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Международный форум "Молодежь Евразии - за мир!" в 9-й раз собрал в Минске школьников из Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана

"Молодежь Евразии - за мир!" - международный форум объединил в Минске школьников из Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана. Ребята посетили значимые места нашей страны: храм-памятник в честь Всех Святых, Брестскую крепость, мемориальный комплекс "Тростенец". Главные мотивы встречи - миролюбие и миротворчество, знание истории и культуры и уважение к ним.

Участники проекта встретились с известными деятелями культуры Беларуси, посетили круглые столы и диалоговые площадки, а главное - укрепили дружественные связи. Форум объединяет страны вот уже девятый раз.

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