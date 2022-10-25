Международный форум "Молодежь. Интеграция. Развитие" проходит в Минске

Молодежь следит за всеми тенденциями и делится опытом. В Минске проходит VI Международный форум студенческих лидеров "Молодежь. Интеграция. Развитие".



Большая аудитория объединила представителей 20 вузов Беларуси и России, также присоединились студенты из Узбекистана и Казахстана в онлайн-формате. Презентация научных проектов через социальные сети, студенческое самоуправление, тайм-менеджмент, волонтерство, тимбилдинг. Форум проходит в формате воркшопов: это когда теория сразу применяется на практике. Площадкой для молодежных инициатив, диалога и дискуссий традиционно стал БГУ.



Почти неделю студенты будут делиться своим опытом и расширять знания. Помимо насыщенной образовательной программы, планируется и культурная. От экскурсий по Минску и музеям до поездки в Мирский замок.



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