Международный издательский форум проходит в Минске

От возможностей виртуальных библиотек до вопросов современного книгопечатания. Международный форум "Скориновские чтения" объединил редакторов, графических дизайнеров, лингвистов из разных стран. Они представили свои проекты в издательской сфере, обсудили скорую цифровизацию книжного дела, а также обменялись историческим материалом. Такую научную конференцию каждые два года проводят в Белорусском технологическом университете.



В этом году форум посвятили 20-летию кафедры редакционно-издательских технологий БГТУ. За это время там подготовили более тысячи графических дизайнеров и редакторов.