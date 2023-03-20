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Международный канал наркотрафика перекрыт в Беларуси
В Беларуси перекрыт крупный международный канал наркотрафика. Задержаны три человека, изъято почти 6 килограммов зелья. В поле зрения оперативников попал 38-летний минчанин. Он оптовый международный курьер и одновременно администратор наркомаркета. Мужчину задерживали с поличным при поддержке ОМОНа. В квартире и в закладках по Минску обнаружили свыше 700 граммов амфетамина. Затем стали известны координаты тайника в России, из которого задержанный собирался забрать более 4 с половиной килограммов наркотика для продажи в Беларуси. Во взаимодействии с коллегами из соседней страны весь "товар" изъят.
Позже в лесном массиве Минской области в момент раскладки психотропов оперативники задержали 37-летнего минчанина, работавшего на тот же магазин. В его закладках обнаружено свыше 120 г амфетамина, столько же мефедрона и 30 г гашиша. Еще одного курьера - 32-летнего минчанина - задержали в момент, когда тот направлялся раскладывать очередную партию психотропа. При нем обнаружено 300 г амфетамина. Следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
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