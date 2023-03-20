Международный канал наркотрафика перекрыт в Беларуси

Позже в лесном массиве Минской области в момент раскладки психотропов оперативники задержали 37-летнего минчанина, работавшего на тот же магазин. В его закладках обнаружено свыше 120 г амфетамина, столько же мефедрона и 30 г гашиша. Еще одного курьера - 32-летнего минчанина - задержали в момент, когда тот направлялся раскладывать очередную партию психотропа. При нем обнаружено 300 г амфетамина. Следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома