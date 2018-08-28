Будущее лунной орбитальной станции и пилотируемых полетов на Марс обсудят в Минске космонавты со всего мира

XXXI Международный конгресс ассоциации участников космических полетов откроется 10 сентября в комплексе "Белэкспо". Самые многочисленные делегации - из России, США, Германии и Нидерландов. Астронавтов (а их будет порядка 90) в белорусской столице ждут вместе с семьями.

Ученые будут не только говорить о космическом настоящем и будущем. Кстати, сейчас белорусы ведут с Китаем переговоры о создании совместного космического спутника, а также разрабатывают новый аппарат дистанционного зондирования Земли совместно c россиянами. Эскизный проект будет готов уже к декабрю. Одно из направлений космической деятельности Беларуси - и создание наноспутника для учебного процесса. Его планируют запустить в конце этого - в начале 2019 года. Данные с аппарата будут поступать в лаборатории для реализации различных научных проектов преподавателей и студентов.