3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Международный конкурс елочной игрушки "Сказка Рождества" прошел в Несвижском замке
В Несвижском замке готовятся к рождественским праздникам! Здесь подвели итоги первого международного конкурса елочной игрушки "Сказка Рождества". В конкурсе приняли участие более двухсот мастеров из разных стран мира. В финал попали только 27. Украшения - расшитые бисером, связанные крючком, расписанные красками. Все мини-произведения искусства, созданные в разных техниках, объединены темой сказок и легенд родного края. Некоторые работы были сделаны по мотивам несвижских легенд и преданий. По итогам голосования компетентного жюри первое место получила Татьяна Герасименко из Беларуси. Ее миниатюрное украшение "Черный лебедь" посвящено загадочной истории про Черную панну Несвижа.
Оригинальные авторские новогодние игрушки мастеров из России, Беларуси, США, Канады и других стран пополнят коллекцию елочных украшений Радзивилловского замка. Среди них - шары, созданные в технике ирландского кружева. Всего Несвижский музей-заповедник под Новый год украсят более 20 елок.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе