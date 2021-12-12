Международный конкурс елочной игрушки "Сказка Рождества" прошел в Несвижском замке

В Несвижском замке готовятся к рождественским праздникам! Здесь подвели итоги первого международного конкурса елочной игрушки "Сказка Рождества". В конкурсе приняли участие более двухсот мастеров из разных стран мира. В финал попали только 27. Украшения - расшитые бисером, связанные крючком, расписанные красками. Все мини-произведения искусства, созданные в разных техниках, объединены темой сказок и легенд родного края. Некоторые работы были сделаны по мотивам несвижских легенд и преданий. По итогам голосования компетентного жюри первое место получила Татьяна Герасименко из Беларуси. Ее миниатюрное украшение "Черный лебедь" посвящено загадочной истории про Черную панну Несвижа.