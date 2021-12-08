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Международный конкурс елочной игрушки в Несвижском замке раздал награды триумфаторам

В Несвижском замке готовятся к рождественским праздникам! Здесь подвели итоги международного конкурса елочной игрушки "Рождественская сказка". В конкурсе приняли участие более 200 мастеров из разных стран мира. В финал попали только 27.

Новогодние украшения созданы в разных техниках, но объединены темой сказок и легенд родного края. Имена победителей - у Ларисы Гулякевич (видео).

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