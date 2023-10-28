Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница" прошел в Минске

Профессия, которая объединяет нации. Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница" уже в десятый раз принимали в Минске. В финале встретились участники из Беларуси и России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана - всего 12 лучших учителей. Конкурсные уроки они провели на базе 70-й столичной школы.

Занятия посвятили творчеству Пушкина (в этом году исполняется 200 лет с начала его работы над романом "Евгений Онегин"). На то, чтобы проявить себя перед коллегами и увлечь детей, конкурсантам отводилось ровно 30 минут. Очному этапу предшествовали отборы. Было прислано более сотни видеозаявок, в том числе от учителей из Кипра, Италии, Молдовы.