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Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница" прошел в Минске
Профессия, которая объединяет нации. Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница" уже в десятый раз принимали в Минске. В финале встретились участники из Беларуси и России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана - всего 12 лучших учителей. Конкурсные уроки они провели на базе 70-й столичной школы.
Занятия посвятили творчеству Пушкина (в этом году исполняется 200 лет с начала его работы над романом "Евгений Онегин"). На то, чтобы проявить себя перед коллегами и увлечь детей, конкурсантам отводилось ровно 30 минут. Очному этапу предшествовали отборы. Было прислано более сотни видеозаявок, в том числе от учителей из Кипра, Италии, Молдовы.
В составе жюри мэтры педагогики и представители высшей школы. Для участников они провели мастер-классы и тренинги. Состоялись также круглые столы, творческие встречи и награждение победителей. Золотую "Хрустальную чернильницу" получила представительница Казахстана.
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