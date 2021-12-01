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Международный конкурс пианистов "Минск-2021" пройдет с 1 по 10 декабря

Форум с историей в четверть века возвращается спустя 7 лет перерыва и готов на 10 дней превратить Минск в столицу классической музыки. Международный конкурс пианистов собирает виртуозов на сцене Академии музыки. Именно здесь проходит регистрация и жеребьевка участников. Кстати, организаторы получили порядка полусотни заявок из 7 стран.

Приметконсерватория также1-й и 2-й отборочный туры. Концерт-открытие уже вечером дадут в Большом зале Белгосфилармонии. Здесьсостоится и гранд-финал или третий тур - это исполнение концерта для фортепиано с оркестром. На выбор участников - шедевры Бетховена, Шопена, Брамса, Прокофьева. 10-го декабря юные виртуозы зазвучат в тандеме с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси. Призовой фонд международного конкурса пианистов составит около 30 тысяч евро.

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