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Международный конкурс пианистов "Минск-2021" раздал титулы

Международный конкурс пианистов "Минск-2021" определился с фаворитами. Победа у выпускника Уральской консерватории имени Мусоргского Арсения Мерзлова из России, второе место за Никитой Стеценко из Узбекистана, третью премию разделили белорусский исполнитель Владислав Хандогий и Валентин Малинин из России.

Вместе с признанием жюри и публики победителю достался приз - 10 тысяч евро. Всего у форума три призовых места, столько же дипломантов и один обладатель специального приза от Белорусской академии музыки. Консерватория активно подключилась к организации классического марафона в этом сезоне, сцена БГАМ приняла основные туры. Общий премиальный фонд форума составил 29 тысяч евро, а это значит, что минский прием соответствует мировому классу классических форумов. Большинство из которых на COVID-паузе. Сегодня исполнители звучат в тандеме с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси.

Телеверсию международный конкурс пианистов "Минск-2021" покажут на "Беларусь 3"

Всего участие в музыкальных баталиях приняли 35 молодых исполнителей из семи стран. Ноты международного конкурса зафиксировали и передвижные телевизионные станции медиахолдинга. Телеверсию гранд-финала увидим 19 декабря в эфире телеканала "Беларусь 3".

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