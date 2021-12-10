Международный конкурс пианистов "Минск-2021" раздал титулы

Вместе с признанием жюри и публики победителю достался приз - 10 тысяч евро. Всего у форума три призовых места, столько же дипломантов и один обладатель специального приза от Белорусской академии музыки. Консерватория активно подключилась к организации классического марафона в этом сезоне, сцена БГАМ приняла основные туры. Общий премиальный фонд форума составил 29 тысяч евро, а это значит, что минский прием соответствует мировому классу классических форумов. Большинство из которых на COVID-паузе. Сегодня исполнители звучат в тандеме с Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси.