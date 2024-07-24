Международный "Минский триатлон" пройдет 4 августа

Стать его участником может любой, кто умеет плавать, ездить на велосипеде и бегать. Проверить свои силы можно как в индивидуальных, так и в эстафетных гонках. А для девушек и детей будут организованы тематические забеги Minsk Ladyrun и TriKids. Планируется, что в соревнованиях примут участие около полутора тысяч человек.

