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Международный "Минский триатлон" пройдет 4 августа

Испытание для самых сильных, смелых и выносливых. В белорусской столице 4 августа пройдет седьмой международный "Минский триатлон".

Стать его участником может любой, кто умеет плавать, ездить на велосипеде и бегать. Проверить свои силы можно как в индивидуальных, так и в эстафетных гонках. А для девушек и детей будут организованы тематические забеги Minsk Ladyrun и TriKids. Планируется, что в соревнованиях примут участие около полутора тысяч человек.

ГАИ предупреждает, что в связи с проведением соревнований 4 августа будут перекрыты некоторые центральные улицы Минска.

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