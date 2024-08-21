Международный молодежный фестиваль "Манжерок" объединил 78 представителей медиасферы

Это все вдохновляет на постоянную генерацию контента. У нас очень много здесь медийщиков, мы все связаны чем-то единым, мы ходим, снимаем друг друга. Это очень здорово, когда собирается такой круг единомышленников.

Очень приятно среди спикеров видеть представителей Беларуси. Например, Анна Эйсмонт рассказывает о спорте, а все российские коллеги с удовольствием следят за белорусским спортом.