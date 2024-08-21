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Международный молодежный фестиваль "Манжерок" объединил 78 представителей медиасферы
Журналисты, блогеры, писатели и фотографы стран ЕАЭС продолжают участие в фестивале "Манжерок-2024" наАлтае. Мероприятие в этом году объединило 78 участников из 15 стран Евразии и СНГ.
На полях фестиваля работает корреспондент Виктория Шаркова. В географический центр континента участники приехали не только чтобы прикоснуться к этому уникальному месту силы, но и учиться, обмениваться идеями и делиться опытом в борьбе за внимание зрителя. Как известно, соцсети уже давно и прочно вошли в нашу жизнь.
Новые медиаплатформы - это одновременно развлекательные площадки, информационные хабы и гигантские фабрики сбора и обработки данных. И как не затеряться в бушующем море медиапорталов - на повестке второго фестивального дня.
О новых форматах повышения медиаэффективности
Формирование общего информационного пространства, ускоренное проникновение цифровых инструментов во все сферы жизни являются важным направлением сотрудничества для стран большой Евразии. Ведь борьба за внимание зрителя становится все сложнее. И если в 2000 году средняя продолжительность внимания была 12 секунд, то сегодня она сократилась до 8.
Поделиться лайфхаками в роли экспертов собрались главные редакторы, лидеры мнений, медиаменеджеры, и известные телеведущие.
Мы, к сожалению, не всегда видим, кто у нас за кадром. А здесь аудитория сидит перед нами: мы ее чувствуем, видим отклик и интерес в глазах. После выступлений к нам подходят, задают вопросы. Это все не проходит мимо. Это самое важное.
Это все вдохновляет на постоянную генерацию контента. У нас очень много здесь медийщиков, мы все связаны чем-то единым, мы ходим, снимаем друг друга. Это очень здорово, когда собирается такой круг единомышленников.
Виктория Кашпур, корреспондент информационного агентства "Минская правда", участница Международного молодежного фестиваля "Манжерок":Очень приятно среди спикеров видеть представителей Беларуси. Например, Анна Эйсмонт рассказывает о спорте, а все российские коллеги с удовольствием следят за белорусским спортом.
Диалоговые площадки продолжаются, далее участников ждут мастер-классы на тему искусства публичных выступлений. А еще секретами работы телеведущих поделятся сами телеведущие.
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