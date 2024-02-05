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Международный наблюдатель от СНГ ознакомился с работой нескольких окружных избирательных комиссий Гомеля
Беларусь готовится к единому дню голосования. До выборов депутатов всех уровней осталось 20 дней. Сейчас в электоральной кампании активно проходит этап агитации.
За процессом подготовки и проведения выборов следят международные наблюдатели. Будет дана объективная, беспристрастная оценка, отметил международный наблюдатель от СНГ Евгений Клемезь. Сегодня он ознакомился с работой нескольких окружных избирательных комиссий Гомеля. Сейчас для кандидатов идет этап агитации - проходят пикеты, встречи с избирателями и выступления на радио и телевидении. Также сверяется соответствие биографических данных, размещенных на информационных материалах. Параллельно проводятся тренинги и семинары для представителей избирательных комиссий.
Это наша 125-я миссия на пространстве СНГ и 12-я именно в Республике Беларусь. Сегодня мы посетили три комиссии, посмотрели, как организована работа, ведутся подготовительные мероприятия к выборам, оформляется наглядная агитация, фиксируются все данные по кандидатам, по источникам финансирования. В целом работа налажена.
Напомним, 25-го февраля 2024 года в единый день голосования в Беларуси пройдут выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания 8-го созыва и в местные Советы депутатов 29-го созыва.
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