Международный наблюдатель от СНГ ознакомился с работой нескольких окружных избирательных комиссий Гомеля

Это наша 125-я миссия на пространстве СНГ и 12-я именно в Республике Беларусь. Сегодня мы посетили три комиссии, посмотрели, как организована работа, ведутся подготовительные мероприятия к выборам, оформляется наглядная агитация, фиксируются все данные по кандидатам, по источникам финансирования. В целом работа налажена.

Евгений Клемезь, международный наблюдатель от СНГ