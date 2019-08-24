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Международный олимпийский день собрал в Минске тысячи детей
На площадке возле спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" на Сурганова, 2а развернулись более четырех десятков тематических площадок. Каждая посвящена одному из представленных в программе Игр видов спорта, причем не только летнему. Все желающие смогли попробовать свои силы в каждой из дисциплин, примерить экипировку, получить совет от тренеров.
Еще детям предложили пройти "Олимпийский квест". За каждые 10 успешно выполненных заданий полагается школьный дневник, за 20 - часы с шагомером.
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