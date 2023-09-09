Международный Олимпийский день стартовал в Минске

В Минске торжественно открыли Международный Олимпийский день на площадке у Дворца спорта, сообщает БЕЛТА.

В открытии праздника приняли участие президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев отметил, что проведение Олимпийского дня в Минске очень важно. "Занятия спортом - это жизнь. Дорогого стоит видеть, как десятки тысяч людей, молодежи активно занимаются разными видами спорта", - сказал он.

Председатель Мингорисполкома выразил уверенность, что ни один человек не уйдет с праздника равнодушным и найдет интересующую его локацию.

Президент НОК Виктор Лукашенко сказал, что помимо проведения Олимпийского дня сегодня также закрывается мотосезон H.O.G.Rally Minsk. "Мы выбрали эти два мероприятия, потому что каждый спортсмен точно захочет прокатиться на мотоцикле. У нас много общего, мы проповедуем одни и те же ценности - взаимоуважение, честь", - рассказал он.

Глава НОК добавил, что сегодня Минск принимает гостей из Германии, России, Латвии, Литвы и Эстонии. "Мы всегда гостеприимны и рады встрече с вами", - сказал он.

Что касается Олимпийского дня, Виктор Лукашенко отметил, что в Беларуси с гордостью вспоминают и чтят имена спортивных героев и советского периода, и современного. "Без белорусов олимпийского движения не будет - мы там всегда были и будем", - подчеркнул глава НОК.

В спортивном празднике участвуют белорусские чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители международных и республиканских турниров.

Возле Дворца спорта до 17:00 работает около 50 спортивных и развлекательных площадок. Участники Олимпийского дня смогут попробовать свои силы в баскетболе, боксе, борьбе, велоспорте, волейболе, гандболе, спортивной и художественной гимнастике, гольфе, гребле академической и гребле на байдарках и каноэ, в дзюдо, карате, легкой атлетике, роллер-спорте, самбо, теннисе, футболе, фехтовании и др.

Кроме этого, сегодня станет известен лучший пожарный расчет МЧС, интересные локации предложит и Министерство внутренних дел.

Во время праздника состоится отборочный турнир олимпийского квиза. Лучшая команда представит Минск в республиканском финале.