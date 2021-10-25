Международный педагогический конкурс "Хрустальная чернильница" прошел в Минске

Двенадцать педагогов из Беларуси, России, Таджикистана, Грузии, Турции и других стран показали свой профессионализм в белорусской столице. В Минске прошел восьмой Международный конкурс педагогического мастерства "Хрустальная чернильница". Для победы конкурсантам надо было за полчаса раскрыть свой талант преподавателя и провести урок в незнакомом классе. Тема нынешнего года - творчество писателя Федора Достоевского.



Церемония вручения "Хрустальных чернильниц" прошла в храме Всех Святых. Рядом с ним финалисты конкурса традиционно высадили вечнозеленое дерево. Победителям конкурса стала учительница из Узбекистана. Второе место поделили участницы из Кыргызстана и Турции.