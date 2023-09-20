Международный турнир по самбо принимает Жодино

БелАЗ инвестирует в спорт. Белорусский автозавод планирует построить большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Это стало известно на открытии международного турнира по самбо, который стартовал в Жодино.

Юноши из городов Беларуси и России будут соревноваться до конца недели. Кстати, сам турнир проходит в юбилейный год. БелАЗу - 75. В честь знакового события звание "Мастер спорта" по самбо получил житель Жодино Владислав Рыжов.