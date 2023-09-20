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Международный турнир по самбо принимает Жодино
БелАЗ инвестирует в спорт. Белорусский автозавод планирует построить большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Это стало известно на открытии международного турнира по самбо, который стартовал в Жодино.
Юноши из городов Беларуси и России будут соревноваться до конца недели. Кстати, сам турнир проходит в юбилейный год. БелАЗу - 75. В честь знакового события звание "Мастер спорта" по самбо получил житель Жодино Владислав Рыжов.
Эти выходные в Жодино будут насыщены юбилейными событиями. Так, в субботу презентуют новые машины. А в воскресенье - в День машиностроителя - Белорусский автозавод приглашает на день открытых дверей.