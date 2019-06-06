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Международный вещательный центр будет обеспечивать трансляцию II Европейских игр
Минск на финишной прямой подготовки к масштабным соревнованиям. Речь не только о спортивных объектах и инфраструктуре. Премьер-министр и председатель столичного горисполкома сегодня посетили международный вещательный центр, на базе футбольного манежа на проспекте Победителей.
Международный вещательный центр - это телевизионное сердце Европейских игр. Здесь проложено 13 километров сигнальных кабелей. Каждое утро сотрудники сверяются с ежедневным планом подготовки, в ближайших планах стресс-тесты электропитания. На каждом спортивном объекте есть пресс-центр, главный - на стадионе "Динамо". Там и будут трудиться журналисты. Здесь же работают правообладатели, которых сейчас около 130. Из них 47 европейские страны. Пока завершается монтаж оборудования. Это уникальный объект. В Беларуси подобного еще не было. Среди 205 технических специалистов 91 белорус, и это тоже достижение.
Пока в вещательном центре относительно спокойно, но через две недели ожидается настоящий муравейник. Одномоментно здесь будут находиться более 400 человек. Режим работы - с шести утра до двух ночи.
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