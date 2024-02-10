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Межевич: Азия - самый перспективный регион для Беларуси
Успешный визит Александра Лукашенко в Узбекистан еще раз подтверждает, что экономическое развитие стран Азии приобретает новое качество, позволяющее говорить о регионе не только как о мастерской мира, но и как о крупном потребителе.
В этом уверен исполнительный директор российской Ассоциации внешнеполитических исследований Николай Межевич. По словам эксперта, на фоне санкционного давления со стороны Запада поворот в Азию - один из наиболее перспективных векторов внешнеэкономического развития нашей страны.
Я рискну предположить, что и вопрос импортозамещения, и преодоление внешнего давления требуют развития отношений условно с новыми партнерами. Почему условно? Потому что когда-то и Россия, Белоруссия, Узбекистан были частью единого государства, поэтому сказать, что мы уж совсем так друг друга не знаем, это не так. Это неправда, да и в МИДе, в Администрации Президента работают люди-ветераны. Да, теперь уже можно сказать, которые помнят эту эпоху, но первое дело знать, а другое дело реально воспользоваться возможностями, которые у нас есть. Так что мне кажется, что любое развитие отношений с Азией сейчас в широчайшем круге от двух Корей до Китая, от Китая до Индии, от Индии до Пакистана, от Пакистана до Узбекистана - это крайне перспективно. И Иран я бы тут забывать не стал, и Азербайджан я бы здесь тоже забывать не стал. Азия меняется, Азия богатеет, Азия все громче говорит на международной арене. Если мы хотим быть реалистами в международных отношениях, нам надо к этому голосу прислушиваться и в Москве, в Минске.
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