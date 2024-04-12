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Межевич: В Союзе России и Беларуси формируется мощный набор интеллектуальных компетенций
Сотрудничество Беларуси и России охватывает все самые сложные и наукоемкие технологии: от космоса до атомной энергетики. По мнению исполнительного директора Ассоциации внешнеполитических исследований Николая Межевича, такое тесное и всестороннее взаимодействие кратно усиливает суверенитет национальных и союзной экономик и повышает совместную конкурентоспособность на мировой арене.
Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко, профессор (Россия): Да, это здорово. Да, это прекрасно. Это праздник, заслуги первой белорусской женщины космонавта Республики Беларусь очевидны. Заслуженная награда Героя - все хорошо, но еще важнее экономика, и, точнее, технологии. Многие страны Европы в последние 20 лет утрачивают свои технологические компетенции.
Профессор приводит пример, если посмотреть на Литву. В Литве была атомная станция - это очень сложный высокотехнологичный объект. Где эта станция? Нет станции. Напротив, в Островце никогда не было станций, а она появилась. Таким образом, где Литва теряет технологические компетенции, Беларусь эти компетенции формирует при поддержке России.
"Руководству, обществу удалось сохранить промышленность, и теперь мы видим, как это важно на фоне деиндустриализации и разрушения экономик ведущих европейских стран. Таким образом, само событие, сам полет в космос - успешный, возвращение - это здорово, но еще важнее то, что в Союзе России и Беларуси формируется мощный набор интеллектуальных компетенций, который действительно позволяет нам говорить не о малой стране, а средней европейской стране с высоким уровнем динамики основных экономических показателей", - подводит итог Николай Межевич.
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