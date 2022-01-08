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Межевич: Задача ОДКБ - обеспечить крепкий и надежный тыл
Доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН Николай Межевич о ситуации в Казахстане и о задачах ОДКБ (видео).
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