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Межевич: Задача ОДКБ - обеспечить крепкий и надежный тыл

Доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН Николай Межевич о ситуации в Казахстане и о задачах ОДКБ (видео).


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