Межгоссовет по космосу государств - участников СНГ состоялся в Минске

Эксплуатацию Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли планируют продлить до 2024 года. Это сегодня сообщили на первом заседании Межгоссовета по космосу государств - участников СНГ. В этом году белорусские ученые планируют завершить эскизное проектирование нового спутника со сверхвысоким разрешением, а в следующем - начать его создание.



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Космические проекты

Уже более 7 лет Беларусь получает актуальную информацию со своего спутника. Первый Белорусский космический аппарат был выведен на орбиту в июле 2012 года вместе с российским спутником "Канопус".

В центре управления полетами в режиме реального времени идет связь с белорусским спутником. Пять раз в сутки в течение 10 минут космический аппарат находится в зоне радиовидимости. Как раз сейчас мы попали на такой сеанс.

В это время на спутник выдаются команды и программы съемок поверхностей Земли. Обратно со спутника получают подтверждение выполнения задач и информацию о состоянии бортовых систем.

Владимир Юшкевич, начальник центра управления полетом Белорусского космического аппарата УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"Получаем телеметрическую информацию, квитанцию на прохождение команд. Специалисты по обработке телеметрической информации проводят анализ работы всех бортовых систем космического аппарата. Если необходимы какие-то дополнительные воздействия на белорусский космический аппарат, то в процессе самого сеанса связи в реальном времени на борт космического аппарата выдаются команды дополнительные для дальнейшей устойчивой работы космического аппарата".

К слову, срок эксплуатации действующего белорусского спутника продлили. Предварительно до 2024 года, что позволит значительно сэкономить средства. Впрочем, уже идет работа над новым вместе с российскими коллегами.

Валентин Орлович, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:

"Сейчас разрабатывается новый спутник с существенно большим разрешением. Если разрешение старого спутника было 2,1 м на пространственной поверхности Земли, то новый будет 0,35 м. Это уже очень хороший уровень специализированных спутников. Самая главная аппаратура делается у нас, в Беларуси - бортовая аппаратура".

Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси:

"Предстоит глубокая модернизация наземной инфраструктуры Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Работа это рассчитана до 2023 года. В 2023 году планируется запуск российско-белорусского космического аппарата".

Межгоссовет по космосу государств - участников СНГ

Потенциал для сотрудничества есть. Как показывает практика, в белорусском опыте заинтересованы. Главное, качественно себя преподнести. И одна из таких возможностей - первое заседание Межгоссовета по космосу, где сегодня в Минске собрались руководители космической сферы стран СНГ.

Азамат Батыркожа, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана:

"У наших государств уже имеется опыт сотрудничества в сфере космической деятельности. В Казахстане завершено строительство сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов. В этом году мы планируем завершить сертификацию. На этом заводе будет возможно создавать космические аппараты, их детали для будущих совместных проектов".

Владимир Гусаков, председатель Межгосударственного совета по космосу государств - участников СНГ:

"Каждая страна до сих пор отдельно развивала свои программы по космосу. Сейчас нам надо их скоординировать, чтобы это была общая согласованная программа обмена информацией. Потому что каждая стран отдельно съемки делала, собирала информацию, обрабатывала, а теперь будет возможность обмениваться информацией. Это очень важно. Интегрировать системы, интегрировать обработку, получение, управление космическими аппаратами, разработку новых аппаратов, применение новейших методов программирования".

Соглашение НАН Беларуси и Роскосмоса о расширении группировки спутников

Сейчас возможности действующей группировки спутников, т.е. белорусской и российской, расширят. Такое соглашение подписали Национальная академия наук Беларуси и госкорпорация "Роскосмос". Теперь в нее будут входить 7 космических аппаратов. Такое объединение спутников позволит получать информацию практически в режиме онлайн.

Дмитрий Рогозин, гендиректор государственной корпорации "Роскосмос":

"Это и телемедицина, это регенерация воздуха и воды. Это возможность выращивания самых разных продуктов питания. Это возможность создания на станции 3Д-принтера, аддитивных технологий, которые смогут выращивать детали, которые выходят из строя и т.д".

