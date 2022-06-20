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Межправсовет ЕАЭС проходит в Минске в очном составе
Будущее евразийской интеграции в эти дни обсуждают в Минске премьер-министры ЕАЭС. Все встречи пройдут очно. Двухдневный переговорный марафон сегодня стартовал с двусторонних встреч. Наш премьер Роман Головченко провел переговоры с гравой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Отметим, страна имеет статус наблюдателя в интеграции. На повестке взаимная торговля. Она на подъеме. Потенциал позволяет и дальше наращивать объемы. Стороны выразили взаимный интерес к активизации сотрудничества. Белорусский премьер также отметил, что наша страна высоко ценит и партнерский подход Узбекистана в условиях санкционного давления.
Динамика положительная есть практически по всем направлениям. Это очень важно, особенно в это непростое время для нашей страны. Как вам известно, Республика Беларусь стала мишенью для массированного политического и экономического давления со стороны коллективного Запада. Вы прекрасно видите, что мы с этими вызовами справляемся, в том числе опираясь на поддержку наших традиционных партнеров, с которыми мы развиваем устойчивые торгово-экономические связи.
Экономики наших стран взаимно дополняют друг друга. Видим потенциальную возможность по доведению двустороннего товарооборота между двумя странами до 1 млрд долларов. В ближайшие годы нам ставили задачу наши главы государств.
Также делегация Узбекистана побывала в Парке высоких технологий, ознакомилась с условиями работы, разработками резидентов. В Ташкенте уже несколько лет действует подобная площадка, объединяющая IT-компании страны. При ее создании использовались многие подходы, реализованные в белорусском ПВТ.
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