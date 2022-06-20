Межправсовет ЕАЭС проходит в Минске в очном составе

Будущее евразийской интеграции в эти дни обсуждают в Минске премьер-министры ЕАЭС. Все встречи пройдут очно. Двухдневный переговорный марафон сегодня стартовал с двусторонних встреч. Наш премьер Роман Головченко провел переговоры с гравой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Отметим, страна имеет статус наблюдателя в интеграции. На повестке взаимная торговля. Она на подъеме. Потенциал позволяет и дальше наращивать объемы. Стороны выразили взаимный интерес к активизации сотрудничества. Белорусский премьер также отметил, что наша страна высоко ценит и партнерский подход Узбекистана в условиях санкционного давления.