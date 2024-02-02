Межправсовет ЕАЭС и форум Digital Almaty 2024 принимает Казахстан

Цифровая эволюция в Евразийском союзе. Какие решения важны сегодня, чтобы экономика не теряла в росте и завтра. Межправсовет ЕАЭС и форум Digital Almaty принимает Казахстан.

Цифры все больше становится в нашей жизни. На нее сегодня в мире идет более 2 триллионов долларов. В 2027 году будет вдвое больше.

Digital Almaty - лучшие достижения в Евразии

Белорусы привезли свои передовые решения в медицине. Цифровая диагностика интересна и руководителям клиник Казахстана. А умная операционная и вовсе уникальна и для науки, и для обучения.

За счет того, что операции записываются в очень хорошем исходном качестве, и то, что у нас по онкологии, по кардиологии есть всемирно известные специалисты, результат их работы, проведенные операции либо консультация, можно и нужно записывать для того, чтобы обмениваться опытом на каких-то конференциях, как обучающее мероприятие для интернов и так далее. Когда идет операция на открытом сердце и завести 20 интернов в операционную в общем-то нельзя. Дмитрий Кубас, заместитель директора по развитию IT-компании (Беларусь)

Промышленная трансформация

А это тренажер, на котором можно и трактором управлять, и грузовиком. Все как в настоящих машинах, модели согласованы с автогигантами. Остается оттачивать мастерство.

Сбор урожая можно отрабатывать один раз в год в реальной практике, на тренажере можно собирать урожай круглосуточно и круглогодично. Очень высокая эффективность подготовки кадров к эффективной эксплуатации техники. Александр Верболь, технический директор IT-компании (Беларусь)





Дополненная реальность

Виртуально можно протестировать себя как мастера. Разобрать и собрать сломанный механизм. Навыки оттачиваются и после, в реальной машине поломка устраняется не только быстро, но и качественно. Наши студенты уже осваивают технологию. Есть интерес и у покупателей белорусской техники из Африки и Азии.

Цифровизация госуслуг

Цифровизация дает хороший экономический эффект, скажет наш премьер на цифровом форуме. Точное земледелие, маркировка товаров для прослеживаемости, роботы в производстве и в логистике. Это все уже есть. В цифру переводим и госуслуги.

Агентствосервисизациив этом году занимается реализацией инициативы "10 + 10". 10 наиболее востребованных административных процедур для физических или юридических лиц должны будут полностью переведены в цифровой формат. Александр Егоров, председатель правления Банка развития Беларуси

Импортозамещение программного обеспечения

Особое внимание импортозамещению программного обеспечения. Это ключевое в цифровом суверенитете.

В последние годы мы оказались перед рядом геополитических вызовов, которые показали, что нельзя строить экономику, в том числе цифровую, только на базе иностранных и проприетарных решений. Необходимо разрабатывать собственное национальное программное обеспечение, отвечающее нашим целям и базирующееся на собственных технологиях с широким применением открытого исходного кода. Считаю, что работа по импортозамещению в данной сфере должна быть реализована и организована в масштабах ЕАЭС. Уже сейчас для этого созданы необходимые условия. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Межправсовет ЕАЭС в Алматы

Сегодня "пятерка" принимает важные решения для развития экономик всего союза. Ситуация порой меняется стремительно. Утром из Алматы улетел премьер Кыргызстана из-за аварии на местной ТЭЦ. Страну на межправсовете представлял вице-премьер.

В повестке 10 вопросов. Что-то обсуждают и в кулуарах. Но о главном громко с коллегами.





Мы уже не раз говорили про принципиальную важность международного позиционирования нашего союза. Я уверен, что инициатива Президента Республики Беларусь о проведении саммита ЕАЭС, ШОС, БРИКС как никогда актуально именно на нынешнем историческом этапе. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Особое внимание совместным интеграционным проектам. Механизм отбора и финансирования одобрен. И важно, чтобы это заработало. Беларусь настаивает на гармонизации электронных паспортов на технику, которую продает партнерам по ЕАЭС.





Есть проблемы, которые связаны с оформлением дополнительных вопросов, связанных с электронными паспортами. Поэтому даны конкретные поручения по урегулированию сложившейся ситуации для того, чтобы бюрократических проволочек для наших субъектов, которые производят технику и поставляют на рынке стран ЕС, было как можно меньше. Меньше аспектов, которые связаны с дополнительным дублированием передачи тех или иных сведений. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Ж/д перевозки

Еще одна из наших инициатив - пересмотреть список стран для соглашений о зоне свободной торговли и устремить взоры больше на страны глобального юга. Сегодня по итогам подписан меморандум о развитии ж/д перевозок. Здесь большой потенциал.

Если говорить о двусторонних отношениях, то вывоз из Республики Беларусь в направлении России, Казахстана, Киргизии и Армении увеличен с 10 до 45 %. Фактически на сегодняшний день это взаимная торговля. Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги

Интегрированная система