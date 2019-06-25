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Межрайонный кардиоцентр открылся на базе Мозырской городской больницы

Межрайонный кардиоцентр открылся на базе Мозырской городской больницы

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