Межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения создана в Беларуси

В центре внимания эффективность функционирования системы в части оказания медицинской помощи населению. В составе группы медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом. При необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления, профильных ведомств и местная власть.