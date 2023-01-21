ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения создана в Беларуси

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения. Распоряжение подписал Президент.

В центре внимания эффективность функционирования системы в части оказания медицинской помощи населению. В составе группы медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом. При необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления, профильных ведомств и местная власть.

Рабочая группа должна до 31 марта представить Президенту первый доклад о результатах проверки и предложения по решению выявленных проблемных вопросов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все