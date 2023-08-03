Какие проблемы межведомственная рабочая группа обнаружила в Лидской и Островецкой ЦРБ

Межведомственная рабочая группа, которая была создана по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко для мониторинга системы здравоохранения, посетила Гродненскую область, в частности, больницы Островца и Лиды.

Это межрайонные центры, где оказывают помощь жителям и других городов, то есть пациентов потенциально куда больше. Эксперты обращают внимание на все аспекты - доступность, качество, соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия в лечебном учреждении. Анастасия Бенедисюк об этом рассказала подробнее в репортаже.

В Лидской ЦРБ есть детская реанимация, где выхаживают новорожденных недоношенных детей, в том числе с очень низкой и экстремально низкой массой тела (и до килограмма), с инфекционной патологией, врожденными пороками развития, рожденных с асфиксией.





Отделение оснащено гемодинамическими мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, шприцевыми дозаторами. Реанимационные детки непредсказуемы. Здесь выхаживают новорожденных при средней степени тяжести, тяжелых направляют в областную больницу. Схема отработана. У членов рабочей группы практически не было замечаний по акушерству и гинекологии.

Работа принципиально идет вперед, отметила межведомственная рабочая группа. Специалистам было с чем сравнить, предыдущий визит прошел пару месяцев назад.

Каждый день в местный перинатальный центр поступают около 20 пациенток, которым оказывается весь спектр профильной медицинской помощи. Кроме женщин Лидского района, есть пациентки из Вороновского, Ивьевского, Кореличского, Новогрудского районов. Вообще Лидская ЦРБ - это около тысячи коек, 24 отделения, 10 из них работают как межрайонные.

Допустим, по той же Лиде по хирургии, по травматологии, по офтальмологии, по отделению отоларингологии, там фактически моменты завязаны на отсутствии какого-то оборудования, которое находится в процессе закупки для этой больницы, либо вопросы по поставкам суставов, потому что на настоящий год буквально сегодня готова к отгрузке тысяча суставов белорусского производителя "Альтимед". Собственно, те вопросы, которые мы видели на прошлой неделе, закрываются. Юрий Горбич, замминистра здравоохранения Беларуси

В Лиде для улучшения качества оказания медпомощи в оториноларингологии, например, планируется закупить оборудование для выполнения современных оперативных вмешательств в полости носа. Ждут в ЦРБ аппарат МРТ, помещение под него уже готово. А еще откроют ангиографический кабинет. Это позволит межрайонному неврологическому отделению обслуживать сразу 5 районов.

А уже в Островце находится одна из самых молодых ЦРБ в Беларуси. Больница была построена в связи с развитием региона и строительством БелАЭС и введена в эксплуатацию в 2020 году в три этапа.

Каждый госпитализированный в первый час после поступления в больницу проходит КТ головного мозга. Получив лечение, пациенты проходят реабилитацию как стационарно, так и амбулаторно.

У нас довольно большой зал ЛФК. Тут работают врач-реабилитолог, врач-ЛФК, рефлексотерапевт, физиотерапевт, команда медсестер. Виктория Томашевич, заведующая отделением реабилитации Островецкой ЦРБ

И при таких условиях есть что совершенствовать. И здесь три главных момента: первое - диагностика (оборудование есть, методики не везде используются в полном объеме), второе - санэпиднормы (тут мало соблюдать гигиену рук), третий момент - кадры. Каждый четвертый здесь - молодой специалист. Средний возраст врачей - 33 года. Более 50 медсестер также молодые специалисты.

В Островце идет реконструкция поликлиники, планируют закупить передвижной мобильный комплекс. Медицину на селе рабочая группа тоже посмотрела. Это амбулатория в Гервятах. Критических замечаний не было. Да и в целом это место может стать примером для других.