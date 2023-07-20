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Межведомственная рабочая группа посетила медучреждения Молодечно и Солигорска
Межведомственная рабочая группа, которая была создана по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко для мониторинга системы здравоохранения, посетила Молодечно и Солигорск.
Выбор больниц не случаен - это межрайонные центры. Там оказывают помощь жителям и других городов. А значит, пациентов там потенциально куда больше.
Специалисты проанализировали возможные пути улучшения работы больниц. В первую очередь это касается конкретизации нормативных документов. Как всегда, оценивалась работа первичного звена по оказанию неотложной помощи, проведению диспансеризации. Обращали внимание представители мониторинговой группы и на образовательный процесс. В Молодечно посетили медицинский колледж. В Солигорске отметили высокий уровень цифровизации здравоохранения.
А вот что надо совершенствовать, так это реабилитацию пациентов.
Стоят вопросы определения табеля не только оснащенности реабилитационных отделений, но и тех кабинетов, которые обязательно должны быть в составе лечебного учреждения по основным направлениям оказания медицинской помощи. Если мы говорим об оказании медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, в межрайонных центрах мы сегодня имеем высокотехнологичные структурные подразделения для оказания этой помощи.
"В Солигорске есть для этого прекрасное специальное отделение, которое работает не просто на уровне республиканского учреждения, но где-то даже и лучше. Но реабилитация здесь организовывается в недостаточной степени. Это связано с отсутствием специалистов, ветхой материально-технической базой и с распылением понимания, в каком направлении двигаться", - считает главврач.
Устранить все нарушения предстоит до 1 января. Таково поручение Президента. Межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения после Минской области далее направится в Брестскую и Витебскую.
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