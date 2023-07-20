Межведомственная рабочая группа посетила медучреждения Молодечно и Солигорска

Межведомственная рабочая группа, которая была создана по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко для мониторинга системы здравоохранения, посетила Молодечно и Солигорск.

Выбор больниц не случаен - это межрайонные центры. Там оказывают помощь жителям и других городов. А значит, пациентов там потенциально куда больше.

Специалисты проанализировали возможные пути улучшения работы больниц. В первую очередь это касается конкретизации нормативных документов. Как всегда, оценивалась работа первичного звена по оказанию неотложной помощи, проведению диспансеризации. Обращали внимание представители мониторинговой группы и на образовательный процесс. В Молодечно посетили медицинский колледж. В Солигорске отметили высокий уровень цифровизации здравоохранения.

А вот что надо совершенствовать, так это реабилитацию пациентов.

Стоят вопросы определения табеля не только оснащенности реабилитационных отделений, но и тех кабинетов, которые обязательно должны быть в составе лечебного учреждения по основным направлениям оказания медицинской помощи. Если мы говорим об оказании медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, в межрайонных центрах мы сегодня имеем высокотехнологичные структурные подразделения для оказания этой помощи. Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра управления делами Президента Беларуси

"В Солигорске есть для этого прекрасное специальное отделение, которое работает не просто на уровне республиканского учреждения, но где-то даже и лучше. Но реабилитация здесь организовывается в недостаточной степени. Это связано с отсутствием специалистов, ветхой материально-технической базой и с распылением понимания, в каком направлении двигаться", - считает главврач.