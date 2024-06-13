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Межведомственные антитеррористические учения "Буря-Антитеррор - 2024" завершены в Брестской области

Учения "Буря-Антитеррор - 2024" показали готовность эффективно реагировать на акты терроризма, отметили в КГБ.

В Брестской области завершены межведомственные антитеррористические учения. Тренировки, участие в которых принимали подразделения КГБ, МВД, Минобороны, спасатели и пограничники. Маневры по проверке готовности госорганов к реагированию на акты терроризма проходили в два этапа. На первом мероприятия состоялись в Березовском, Ивацевичском, Барановичском, Ляховичском районах. А на втором - в Ивацевичском. Подобные маневры проводятся не в первый раз. В октябре 2023 года такие учения проходили в Могилеве.

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