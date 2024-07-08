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Мезин рассказал, когда хоккей для него закончился
9 мая 2014 года заслуженный мастер спорта Беларуси Андрей Мезин провел последний матч в своей карьере. Это было открытие чемпионата мира 2014-м в Минске между сборными Беларуси и США. Тогда ему было почти 40 лет.
Что это был за матч и почему он стал последним, спортсмен рассказал в фильме Агентства теленовостей "Мезин! Стена!"
"Это матч-открытие был с американцами, - рассказал он. - Перед этим чемпионатом мира предыстория была. Я не планировал вообще выступать, потому что у сына должна была быть операция. Но приехал Глен Хэнлон ко мне домой и уговорил мою супругу".
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Американцы - это единственная команда, которую я не обыгрывал, подумал тогда Андрей Мезин. "Операцию у сына перенесли как раз на день игры. Я думал, что моего характера хватит столько событий преодолеть. Оказалось, немножко не так. Проиграли - 1:6. И после игры уже разговариваю с женой, она там вся в слезах, рассказывает, как все происходило. Я понял, что я сделал неправильный выбор. И для меня же на тот момент хоккей закончился, можно сказать так".
23 февраля 2015 года Андрей Мезин официально объявил о завершении карьеры игрока.
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