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МИ-6 готовила диверсантов для заброски на территорию Западной Беларуси, Армия Крайова координировалась из Лондона
Гриф "секретно" снят. Все подтверждено документами. Сверхзадачей для Армии Крайовой, которая координировалась польским эмигрантским правительством в Лондоне, было вернуть границы Польши на период 1 сентября 1939 года.
Свою деятельность на западных территориях Беларуси подпольные польские структуры активизировали практически сразу после объединения Западной и Восточной Беларуси. Официальная Польша называла захватом освободительный поход Красной армии. При этом польское руководство находилось далеко за пределами своей родины - сначала в Париже, затем в Лондоне. В научном обороте даже существует специальный термин "польское эмигрантское правительство в Лондоне".
В Великобритании были созданы специальные базы, где сотрудники английской спецслужбы МИ-6 готовили диверсантов для заброски на территорию Западной Беларуси.
Смотрите специальный репортаж "Армия Крайова" здесь
В феврале 1942 года Владислав Сикорский издает указ, в котором вооруженное польское подполье официально переименовано в Армию Крайову - армию Отечества. Центр в Лондоне.
Армия Крайова являлась формальной, официальной структурой. Действительно координировалась Лондоном, не легитимным правительством Польши в Лондоне, правительством в изгнании, это факт.
Руководство Армии Крайовой понимало: одними боевыми столкновениями цели не добиться. Тем более, силы неравные. Сделали ставку на разведку. Причем подключили духовную составляющую.
После образования Армии Крайовой был назначен главный капеллан. Им стал ксендз - полковник Тадеуш Яхимовский (псевдоним Будвич), который поддерживал связь с польским эмигрантским правительством и епископом в Лондоне. Оттуда поступило распоряжение создать конспиративную полевую курию НАКАШ, что и было сделано.
В 1944 году, когда часть Беларуси была освобождена, подразделения Армии Крайовой на оккупированных территориях продолжали боевые действия с партизанами. В это время некоторые отряды «аковцев» заходили на освобожденные территории и вели борьбу с советской властью.
Цель Армии Крайовой и польского правительства в Лондоне - вернуть земли Западной Беларуси - была провалена. И они разработали операции "Вострая Брама" и "Буря".
Примерно до 1947 года поляки верили, что, когда война закончится, Англия и Соединенные Штаты будут воевать со Сталиным за свободу Польши.
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